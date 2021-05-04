شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: إن غابت الروح عن الأهلي غاب المكسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلعبون بدون روح.

وقال كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «طول مفيش روح للاعبين.. الأهلي مش بيعرف بيكسب»، مؤكدًا: «إن غابت الروح عن الأهلي غاب المكسب».

وأضاف: «محمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، هما فقط اللي لعبوا بروح النادي الأهلي، غير ذلك جميع اللاعبين كانوا خارج الخدمة».

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز