شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: ضغط المباريات على الأهلي «طبيعي».. وغزل المحلة استحق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، استحق الفوز على الأهلي.

وخسر الأهلي أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «نادي غزل المحلة قدم مباراة جيدة، واستحق الفوز على النادي الأهلي».

وأضاف :«الأهلي بعيد عن مستواه الفني منذ فترة، حتى المباريات التي يفوز بها يفوز بالعافية».

وتابع :«ضغط المباريات على الأهلي طبيعي، لأنه فريق بطل يشارك في جميع البطولات.»