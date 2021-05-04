شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ والشناوي ينفعلان على حكم مباراة غزل المحلة بعد الخسارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 لبطولة الدوري.

سجل هدف غزل المحة أشرف سيد في الدقيقة 35 من تسديدة قوية، ليتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 ويرتفع رصيد الغزل للنقطة 27.

شهدت المباراة فاصلًا من الفرص المهدرة للأهلي كان أخطرها رأسية صلاح محسن في الدقيقة 85 التي علت العارضة، كما تألق حارس المحلة عمرو شعبان في الحفاظ على شباكه نظيفة، وتصدى لجميع محاولات الأهلي في مباراة للنسيان.

وشهدت اللقطة الأخيرة لمباراة الأهلي وغزل المحلة، انفعال واعتراض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، حارس الفريق، على محمد معروف حكم اللقاء، خاصة أن لاعبي الأهلي كانوا يطالبون بركلة جزاء لصالح حسين الشحات في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، والحكم لم يحتسبها بعد رجوعه لتقنية الفيديو.