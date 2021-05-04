شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتشوفا» تطيح بـ«أوساكا» من بطولة مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت اليابانية نعومى أوساكا بطولة مدريد المفتوحة، فى ثانى مباراة لها بسقوطها فى ثمن النهائى أمام التشيكية كارولينا ماتشوفا، بنتائج مجموعات 6-4 و3-6 و6-1.

وخرجت أوساكا من البطولة على يد ماتشوفا التى دخلت هذا الأسبوع وللمرة الأولى ضمن المراكز الـ20 المتقدمة من التصنيف العالمى للاعبات التنس المحترفات.

وسبق لماتشوفا خوض نهائى بطولة أستراليا المفتوحة، لكنها غابت منذ ذلك الحين أثناء تعافيها من متاعب فى المعدة، قبل أن تعود الأسبوع الماضى فى بطولة شتوتجارت حيث أقصيت من الجولة الأولى. وضربت اللاعبة التشيكية موعدا فى ربع النهائى مع الفائزة من لقاء اليونانية ماريا ساكارى والإستونية آنيت كونتافيت. وحزمت حاملة اللقب، الهولندية كيكى بيرتينز، بالفعل حقائبها لترحل عن مدريد حيث سبقت المرشحة الثانية للفوز باللقب؛ أوساكا.

على جانب آخر، حجزت السويسرية بليندا بنشيتش مقعدها فى الدور الثالث ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، بعد أن قلبت الطاولة على الأمريكية برناردا بيرا، وفازت بمجموعتين لواحدة فى الدور الثانى للبطولة.

وتمكنت المصنفة الـ11 عالميا من قلب تأخرها فى المجموعة الأولى بنتيجة 3-6، إلى فوز فى المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و7-6(7-5) بعد منافسة استمرت ساعتين و40 دقيقة.

وستضرب صاحبة الـ24 عاما موعدا فى الدور الثالث (ثمن النهائى) مع التونسية أنس جابر.

كانت اللاعبة العربية قد بلغت هذا الدور بنفس السيناريو تقريبا بعد تأخرها أمام الأمريكية سلون ستيفينز فى المجموعة الأولى 4-6، بفوز فى المجموعتين التاليتين 6-1 و6-3 على الترتيب.