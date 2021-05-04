شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يبعد العين عن دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

تعادل العين واتحاد كلباء 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما على الملعب الكلباوي، ضمن مواجهات الجولة 24 لدوري الخليج العربي.

جاءت المباراة في مجملها بدون عنوان، ولم تشهد إثارة حقيقية على مدى الـ90 دقيقة باستثناء بعض الهبات والفرص القليلة، خاصة في شوط اللعب الأول بعد أن رفع الفريقان شعار الدفاع المحكم، وبهذه النتيجة يضع كل فريق نقطة في رصيده ببنك الدوري فيصبح العين برصيد 38 نقطة في المركز السادس يليه كلباء 36 نقطة.

لكن العين ابتعد منطقياً عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم المقبل، قبل جولتين من ختام البطولة.

افتتح العين التسجيل عند الدقيقة 18 بقدم التوجولي كودجو لابا «سجل الهدف 13 هذا الموسم» مستفيداً من الكرة العرضية المحسنة التي أرسلها البرازيلي اريك، الهدف أعطى لاعبي الزعيم الثقة والاطمئنان وجعل الفريق يحكم قبضته على سير المباراة، لكنه افتقد في الكثير من الأحيان الفاعلية الهجومية رغم اكتفاء أصحاب الأرض بالتنظيم الدفاعي، والاعتماد على الارتداد المعاكس والهجمات المضادة عن طريق الثنائي أحمد عامر ومالابا، لينجح الأخير في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 30 من كرة مشتركة مع المدافع سعيد جمعة، تم احتسابها عن طريق تقنية «الفار» أنبرى لها مالابا مسجلاً هدف التعادل، وإعادة المباراة إلى نقطة البداية لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وعلى عكس التوقعات شهد الشوط الثاني تراجعاً في الأداء، بسبب الحذر الذي انتهجه الفريقان وانحصر معظم اللعب في منطقة الوسط مع بعض المحاولات والاجتهادات الفردية، خاصة من جانب الفريق الكلباوي، لكن عابها في الكثير من الأحيان التسرع وسوء اللمسة الأخيرة، عدا ذلك لم تكن هناك خطورة حقيقية على مرمى الفريقين رغم التبديلات التي دفع بها المدربان قبل أن تعلن صفارة الحكم عادل النقبي عن نهاية المباراة 1-1.

أدار المباراة الحكم عادل النقبي وعاونه على الخطوط علي النعيمي وجاسم العجمي ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وحسن عيسى مقيم الحكام وحمد الشيخ مراقب المباراة.