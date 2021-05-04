شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضمن البقاء بفوز تاريخي في زعبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

حقق خورفكان فوزاً تاريخياً على الوصل، عندما هزمه 2-1 في معقله استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الخليج العربي.

وقاد«النسور» للفوز البرازيلي رافائيل دو باولا(25) وإسماعيل الحمادي(31)، اللذان سجلا هدفين، قبل أن يقلص كوامي الفارق للوصل بتسجيله بالخطأ في مرماه (93).

وضمن خورفكان البقاء في مصاف المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، وبقي الوصل برصيد 34 نقطة، لكنه عادل أطول سلسلة له بالتسجيل المتوالي في دوري الخليج العربي( 21 مباراة على التوالي).

ويعد فوز خورفكان نادراً في زعبيل، حيث سبق أن فاز«النسور» على «الإمبراطور» في مرات نادرة لكن في ملعبه، وليس في الملعب الأصفر.