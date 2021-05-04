شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: لم أتواصل مع عبد الحفيظ للاعتذار عن أخطائي وأطالب الجبلاية بالرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحكم الدولي جهاد جريشة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بعد الانتقادات التي وجهها له الأخير، بعد الخطأ في مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأحد.

وأكد جريشة، في تصريحات خاصة، أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ في أي وقتٍ سابق، أو يقدم له اعتذار عن أي أخطاء ارتكبها في حق الأهلي".

وطالب جريشة مسئولي اتحاد الكرة بالرد على التصريحات، التي أطلقها سيد عبد الحفيظ، من أجل اتخاذ موقف معه بعد التصريحات التي أطلقها.

وكان عبد الحفيظ قد شن هجوما عنيفا على التحكيم المصري بعد هزيمة الأهلي أمام غزل المحلة.

وانتقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جهاد جريشة الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز أمس؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه في احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلي، كل ما يغلط يكلمني يعتذر لي، إزاي يكون حكم كاس عالم و7 كاس أمم ويحسب كورة امبارح دي ضربة جزاء؟".