شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: همسح نمرة جهاد جريشة.. كل ما يحسب بنالتي وهمي للزمالك يكلمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جهاد جريشة الذي أدار مباراة الزمالك وبيراميدز أمس، بسبب الخطأ الذي ارتكبه في احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه _.

وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلي، كل ما يغلط يكلمني يعتذر لي، إزاي يكون حكم كاس عالم، و7 كاس أمم، ويحسب كورة امبارح دي ضربة جزاء؟".

وأضاف: "محمد الصباحي حكم الفيديو في مباراة الأمس، عندما رفعت له حاجبي فقط أعطاني إنذارًا، وتم إيقافي مباراة وتوقيع غرامة 50 ألف جنيه عليّ، لكنه بالأمس لم ير تدخل بالمرفق، الصباحي لديه مشكلة كبيرة جدا، حكم فيديو في 4 مباريات يحتسب 6 ركلات جزاء خطأ! هل هناك متابعة أو رقابة؟ لقد حكّم للمنافس يوم أمس".

وتابع: "أحمد العدوي حكّم للزمالك 3 مرات تقريبا، احتسب لهم 5 ركلات جزاء، عمرو رمضان الذي كان يحكّم في الدرجة الأولى لأول مرة في حياته، احتسب ركلتي جزاء وطرد في مباراة حرس الحدود، يعني ذبح وسلخ، ولا أقول إن الحكام (بيستقصدوني) مثل أناس آخرين، هذا الكلام عيب ولا يصح أن يُقال، لكن أسأل وجيه أحمد هل هناك مراجعة لقرارات الحكام".

واختتم: "سعيد للغاية رغم عدم احتساب معروف لركلة جزاء حسين الشحات، لأنها أول مرة في الـ17 مباراة يتم استدعاء الحكم لمراجعة لقطة في الفيديو للأهلي".