شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد بعد الفوز على الأهلي: غزل المحلة راجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، عن سعادته بالفوز على الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى.

وقال عيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports" بعد المباراة، إن لاعبي المحلة نفّذوا تعليماته في الملعب، وبذلوا مجهودا كبيرا يُشكرون عليه، موضحا أنهم كانوا رجالا تحمّلوا المسئولية، واستطاعوا اقتناص الثلاث نقاط من أنياب المارد الأحمر.

وأكد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن الفوز على الأهلي يمثل أغلى ثلاث نقاط بالنسبة له في الدوري، مشيرا إلى أن زعيم الفلاحين راجع للمنافسة بقوة في الدوري المصرى الممتاز، كما كان يحدث في المواسم السابقة.

وأوضح خالد العيد أن الفوز على الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية والتعادل مع بيراميدز يعتبر شيئا عظيما، محذرا لاعبيه في نفس الوقت من نشوة الفوز قبل المواجهة المرتقبة أمام إنبي المقرر لها يوم الخميس المقبل.