شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير المحلة تحتفل مع خالد عيد بالفوز على الأهلي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استوقف العشرات من جماهير غزل المحلة الكابتن خالد عيد، المدير الفني للفريق، أمام بوابة الاستاد، تعبيرا عن فرحتهم بالفوز الغالي على النادي الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة فى الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز.

واستوقف المشجعون الكابتن خالد عيد، والتفوا حول سيارته، وظلوا يرددون هتافات شكر للمدير الفني واللاعبين.

أحرز أشرف سيد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 35 من تسديدة قوية على يمين محمد الشناوى الذى فشل فى التعامل معها، لتعلن عن تقدم زعيم الفلاحين.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلى عند 37 نقطة ويبقى فى المركز الثانى، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتقى إلى المركز الثامن.

ويواصل الأهلى نزيف النقاط بعدما تعادل فى الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.