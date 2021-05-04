شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة الإنتاج والبنك في الجولة الـ20 للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الانتاج الحربي والبنك الأهلي بالدوري الممتاز، حيث يقودها محمد يوسف "حكم ساحة" - أحمد توفيق طلب "مساعد أول" - كريم مهيا "مساعد ثان" - ممدوح أحمد "حكم رابع" - مصطفى مدحت "حكم فيديو" - أحمد حمدي "مساعد حكم فيديو".

واختتم فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة العشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يتطلع للفوز بها لتعديل موقعه فى جدول المسابقة، بعدما تعاهد اللاعبين على فتح صفحة جديدة، عقب ثورة مدربهم.

ولقن أحمد كشرى لاعبيه درسا قاسيا فى غرف خلع الملابس عقب الهزيمة من الإسماعيلي بهدفين دون رد فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى أقيمت مساء السبت على استاد الاهلي والسلام، وفتح كشرى النار على اللاعبين؛ بسبب الأخطاء الدفاعية الساذجة التى يقعون فيها، وتسببت فى اهتزاز شباكهم بـ34 هدفا فى 19 مباراة.

كشرى ظهر منفعلا للغاية فى غرفة خلع الملابس منتقدا ظاهرة إهدار الفرص السهلة من اللاعبين أمام المرمى، حيث اكتفى الفريق بتسجيل 13 هدفا فى 19 مباراة ليقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 12 نقطة.

وقال كشرى للاعبيه: "استمرار نزيف النقاط بهذه الطريقة يجعل الإنتاج أقرب الفرق للهبوط، أنتم لا تقدّرون المسئولية، لن أسمح بالتراخى أو التهاون فى المباريات مرة أخرى".

ونجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلى والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.