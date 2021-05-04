شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يغادر المؤتمر الصحفى لعدم حضور الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة فريقه أمام غزل المحلة؛ لعدم حضور الصحفيين، وذلك بعد خسارة الأحمر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتفع المركز الثامن ويواصل الاهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.

سادت حالة من الفرحة بين مشجعي نادي غزل المحلة المتواجدين في مدرجات استاد المحلة، بعد إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي.

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، على محمد معروف حكم مباراة فريقهما ضد غزل المحلة بعد نهاية المباراة بفوز الفلاحين بهدف نظيف، والتي جمعتهما الإثنين على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.