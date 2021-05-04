مدرب المحلة: موسيماني ساعدني.. وقلت للاعبين "اللي خايف ميلعبش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة، أنه أبلغ لاعبيه بضرورة عدم الخوف من مواجهة الأهلي قبل انطلاق اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين.

وأشار عيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ساعده في تطبيق طريقته بسبب الدفع بأربعة مهاجمين خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقال عيد: "قلت للاعبين قبل المباراة أن أي لاعب منهم خائف من مواجهة الأهلي فليبغني ولن يكون هناك أي مشكلة وسأقوم بإراحته".

وأكمل: "أبلغت اللاعبين في الاستراحة أن الأهلي سيندفع هجوميًا في الشوط الثاني وأن علينا استغلال ذلك، موسيماني ساعدني كثيرًا عندما لعب بأربعة مهاجمين".

واختتم: "وقتها وسط الملعب أصبح خاليًا تمامًا أمام لاعبينا وإذا كنا نمتلك سرعات عالية لنجحنا في تسجيل أهداف أخرى في الأهلي".