مصدر بالأهلي يكشف لـ"الخليج 365".. خطوات ما بعد الخسارة من المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن هناك حالة من الغضب الشديد والحزن داخل جدران القلعة الحمراء بعد خسارة النقطة الــ14 في صراع الحفاظ علي لقب الدوري، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات عاجلة.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال المصدر إن هناك خطوات ستقوم بها إدارة النادي خلال الـ24 ساعة المقبلة للحفاظ على استقرار الفريق الذي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري الخميس المقبل ثم الزمالك يوم الاثنين الذي يليه

وأضاف المصدر:" إدارة النادي تشعر بحالة الغضب التي تسيطر على الجماهير، لكن أعضاء المجلس هم في الأساس مشجعين ونفس الأمر أعضاء الجمعية العمومية".

وأوضح المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه أن هناك إتجاه لتقديم شكوي رسمية للجنة المكلفة لإدارة إتحاد الكرة بسبب ما وصفه بالظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق في المباريات الأخيرة في مقابل ما يحدث مع المنافسين.

وشدد المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أجرى إتصالات هاتفية مع أعضاء مجلسه خلال رحلة عودته من المحلة حيث كان حاضراً للمباارة من الملعب، من أجل اتخاذ قرارات عاجلة.

وأضاف أن الاتجاه الثاني هو عقد لجنة التخطيط جلسة عاجلة مع الجهاز الفني واللاعبين وستكون خلال ساعات في محاولة لمعرفة أسباب تراجع المستوي بهذا الشكل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ولفت إلى أن هناك عقوبات مالية تم توقيعها بالفعل على اللاعبين طبقاً للائحة الفريق ولكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة سيعرض الموقف بالكامل علي لجنة التخطيط خلال ساعات، وتابع أن القرارات الإنفعالية ليست من سمة النادي رغم حالة الغضب الشديد من تراجع الاداء والظلم التحكيمي وضغط المباريات غير المبرر.