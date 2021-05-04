كاف يعلن.. ملاعب مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الملاعب التي ستقام عليها مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ووفقًا لما أعلنه كاف، فإن مصر تعد من أكثر الدول التي اعتمد بها ملاعب لإقامة مباريات تصفيات المونديال، بعد مراجعة الإحترازات التي طلبها الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الماضية.

وقرر كاف اعتماد سبعة ملاعب مصرية يمكن لمنتخب مصر أن يخوض مبارياته بالتصفيات بها، بينما اعتمد 12 ملعبًا لجنوب أفريقيا، و7 ملاعب لنيجيريا، و6 ملاعب للمغرب، 5 ملاعب للكاميرون، و4 ملاعب لغينيا الإستوائية.

وجاءت قائمة الملاعب المعتمدة لمصر كالتالي:

- استاد القاهرة الدولي.

- استاد الدفاع الجوي.

- استاد الأسكندرية.

- استاد برج العرب.

- استاد الإسماعيلي.

- استاد السلام.

- استاد السويس.

ويلعب منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضمن مجموعة تضم إلى جانبه كلًا من ليبيا، الجابون وأنجولا، حيث اعتمد كاف ملعبًا واحدًا لكلًا منهم.

وبناء على اعتماد كاف، فإن منتخب ليبيا سيخوض مبارياته في التصفيات على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، وسيلعب منتخب أنجولا على ملعب 11 نوفمبر في لواندا، بينما تقام مباريات الجابون على ملعب ملعب فرانسفيل الذي يتواجد في المدينة التي تحمل أسمه.