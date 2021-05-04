"طرد وركلتي جزاء".. خبير تحكيمي يوضح حالات الأهلي وغزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أن النادي الأهلي كان يستحق ركلتي جزاء خلال مواجهته مع غزل المحلة التي أقيمت مساء الإثنين، بدوري We المصري.

وأشار عباس في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن محمد فتح الله مدافع غزل المحلة كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في تدخله على محمد شريف مهاجم الأحمر.

وقال عباس: "لا يوجد خطأ على رامي ربيعة في الكرة التي تسببت بهدف غزل المحلة، كان على الحكم عدم احتساب الخطأ وأراه مؤثرًا لأنه تسبب في الهدف".

وأكمل: "محمد هاني تعرض لإعاقة من مدافع غزل المحلة وكان يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول، اللعبة واضحة وكان على حكم الفيديو أن يتحدث مع حكم الساحة عنها، لا أعلم ماذا كان حكما الفار يفعلان خارج الملعب".

وأضاف: "هناك 3 مخالفات بهم تهور من لاعبي غزل المحلة ولم يٌشهر الحكم أي بطاقة صفراء، بعكس البطاقة التي حصل عليها والتر بواليا، يجب على الحكام أن تكون معايير عقوباتهم داخل الملعب واحدة".

وأردف: "مدافع غزل المحلة الذي أعاق محمد شريف كان يستحق الطرد المباشر، الكرة كانت في مواجهة المرمى مباشرةً ولا يوجد أي مدافع آخر بإمكانه التغطية أمام مهاجم الأهلي الذي كان مسيطرًا على الكرة بشكل كامل".

وأوضح: "حسين الشحات يستحق ركلة جزاء في نهاية المباراة، مدافع المحلة لم يتجه نحو الكرة بل توجه لجسد لاعب الأهلي".

واختتم: "إذا الأهلي استحق ركلتي جزاء في مواجهة المحلة لمحمد هاني وحسين الشحات، وهناك طرد لمدافع غزل المحلة لم يُحتسب أيضًا".