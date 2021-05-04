خالد عيد: غزل المحلة راجع.. واللاعبون كانوا مقاتلين أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد خالد عيد، مدرب غزل المحلة، بأداء لاعبيه بعد تحقيق الفوز على الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الملقب بـ"زعيم الفلاحين" سيعود بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقال عيد، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "أوجه الشكر للاعبي الفريق بعد تقديمهم مباراة كبيرة، اللاعبون كانوا مقاتلين في الملعب أمام النادي الأهلي".

وأضاف: "بالتأكيد لم نلعب مباراة مفتوحة أمام الأهلي، كان هناك نوع من الحذر لغلق مفاتيح لعب الأهلي وتمكنا من تنفيذ تعليماتنا للاعبين بنسبة 100%".

وتابع: "وفقنا الله أمام الأهلي بالتسديدات التي تدربنا عليها لأننا نمتلك لاعبين أصحاب تسديدات قوية، ونجحنا من خلالها في تحقيق الفوز".

وواصل: "غزل المحلة راجع بقوة، وأتمنى الحفاظ على أدائنا في المباريات المقبلة، أغلقنا صفحة مباراة الأهلي تماما وسنستعد للمرحلة التالية".

وأتم مدرب المحلة قائلا: "لدينا مباراة أمام إنبي يوم الخميس المقبل ويجب التركيز خلالها لأن الفوز سيمنحك الأفضلية للبقاء في الدوري، ولا يجب أن تسيطر علينا نشوة الفوز على الأهلي".