سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة الأهلي.. ويوجه أسئلة قوية للجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بتراجع مستوى الفريق في مباراة غزل المحلة، مشيرا إلى هناك بعض الأمور التي لا يجد لها تفسيرا بشأن الاختيارات التحكيمية للمباريات.

وواصل الأهلي إهدار النقاط بعد خسارته أمام غزل المحلة بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الأهلي لم يظهر بالصورة المناسبة أمام غزل المحلة، الفريق كان سيئا للغاية في الشوط الأول ودخلنا في أجواء المباراة متأخرين".

وأضاف: "نعاني من تلاحم غير طبيعي في المباريات، ونرغب في إغلاق تلك الصفحة سريعا من أجل التركيز في المباراتين المقبلتين أمام الاتحاد السكندري والزمالك".

وتابع: "لا يهمني ما حدث، هناك بعض الأشياء التي لا أجد لها تفسيرا، لا يجوز التعامل مع شخص بردة فعل مختلفة، وشخص آخر لا".

وواصل: "سؤالي للمتخصصين، هل هناك مراجعة لأخطاء تقنية الفيديو والذين يتم اختيارهم، محمد الصباحي جلس على الـVAR في أربع مرات وارتكب ستة أخطاء منهم ثلاثة في مباريات الزمالك".

وأكمل: "أقول ذلك للمرة المليار إلى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، هل هناك مراجعة للإحصائيات أم هي صدفة، أثق في محمود البنا رغم عدم اقتناعي به".

وشدد: "لك أن تتخيل أن الطاقم التحكيمي الذي قاد مباراتنا ضد الزمالك هم الذين أداروا جميع مباريات الأهلي بعدها، وحدث ذلك في 15 يوما فقط، هل هي صدفة أم ماذا؟".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "لأول مرة من 17 مباراة يتم استدعاء حكم الساحة للجوء إلى تقنية الفيديو في مباريات الأهلي، وهناك من يقول أنه مظلوم تحكيميا رغم حصوله على ضربة جزاء وتفادي حالة طرد".