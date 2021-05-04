بعد خسارة الأهلي من المحلة.. موسيماني يُغادر المؤتمر الصحفي لغياب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قاعة المؤتمر الصحفي في استاد غزل المحلة عقب مواجهة فريقه أمام أصحاب الأرض التي انتهت (1-0) في الجولة 19 بالدوري الممتاز.

موسيماني توجه إلى قاعة المؤتمر وجلس في مقعده وانتظر حضور الصحفيين لكن لم يحضر أحد باستثناء شخص واحد فقط، ليُقرر في النهاية بيتسو بالتشاور مع المنظمين مُغادرة القاعة.

ونشرت قناة "أون تايم سبورتس 1" مقطع لمغادرة بيتسو موسيماني قاعة المؤتمر الصحفي الخالية تماماً من الحضور بعد المباراة بصحبة مترجمه.

يُذكر أن النادي الأهلي توقف رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الزمالك المُتصدر، مع أفضلية لعب مباراتين أقل للأحمر قد تمنحه الصدارة بفارق نقطتين لو فاز بهما.