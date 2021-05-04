قبل جولة الحسم.. إشبيلية يسقط أمام بلباو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقتنص فريق اتلتيك بيلباو فوزا مثيرا من ملعب مضيفه اشبيلية 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف إينياكي ويليامز هدف الفوز القاتل لبيلباو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد بيلباو إلى 45 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اشبيلية عند 70 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر اتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة ويحل ريال مدريد ثانيا برصيد 74 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

وسيلتقي إشبيلية في الجولة المقبلة مع ريال مدريد، والتي تشهد أيضًا مواجهة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، لتصبح حاسمة بشكل كبير للمنافسة على لقب الليجا.