مصدر يكشف لمصراوي.. عدد دقائق الوقت بدل من الضائع في لقاء الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدد الدقائق التي احتسبها جهاد جريشة كوقت بدلًا من الضائع في مواجهة الزمالك ضد بيراميدز، التي أقيمت أمس الأحد، بدوري We المصري.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن سامح حسين الحكم الرابع للقاء أكد أن جهاد جريشة أبلغه باحتساب خمس دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

وأضاف المصدر: "استفسرنا من الحكم الرابع عن عدد الدقائق المحتسبة من جانب جهاد جريشة كوقت بدلًا من الضائع في نهاية اللقاء، وأبلغنا أنه تم إبلاغه باحتساب خمس دقائق فقط".

وأوضح: "الحكم الرابع قال أن جريشة أبلغه بخمس دقائق عن طريق أجهزة الإتصال بين طاقم الحكام وجميعهم استمعوا لعدد الدقائق".

واختتم: "سامح حسين أبلغنا بأنه رفع الرقم 5 على اللوحة للإعلان عن زمن الوقت بدلًا من الضائع، ولا يعلم من أين جاء الحديث عن رفعه رقم 8 كوقت بدلًا من الضائع".

وكان جدلًا قد أثير خلال الساعات الماضية بعد نهاية لقاء الزمالك مع بيراميدز في ظل إنهاء جريشة للمواجهة بعد عدة ثوان من بداية الدقيقة 90+7 واحتساب نتيجة التعادل بهدف لكل فريق بينهما.