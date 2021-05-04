فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري «قذيفة جديدة تهز عرش الشناوي»

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري We، ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 3-5-2021، لحساب الجولة 19.

هز لاعب غزل المحلة “أشرف سيد” عرش “محمد الشناوي” بقذيفة ليقود فريقه للفوز على ضيفه الاهلي بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد غزل المحلة.

بهذه النتيجة رفع غزل المحلة رصيده الى النقطة 27 وتقدم الى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، فى المقابل تجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة فى المركز الثاني.

ووقع الاهلي في فخ التعادل بالجولة الماضية أمام الجونة، وهو الرابع له هذا الموسم في الدوري المصري We، بينما فاز في 11 مناسبة، وخسر فى مناسبتين أمام سموحة منذ جولتين فقط، واليوم من الغزل.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم غزل المحلة بهدف دون رد، جاء الهدف فى الدقيقة 35 بتسديدة صاروخية من اللاعب “أشرف سيد”.

وأهدر بطل إفريقيا النقطة الثامنة تواليا بعد خسارته امام سموحة وتعادله مع الجونة، ليظل فارق النقاط الاربع مع الزمالك المتصدر، حيث لم يستفد من تعادل الاخير 1-1 الاحد مع بيراميدزلتقليص الفارق، وللأهلي مباراتان مؤجلتان.

شوط اول متوسط فنيا، سيطر الاهلي على اغلب فتراته، وإن عاب لاعبوه البطء الشديد في نقل الهجمة وفشلت محاولاتهم في احراز هدف التقدم في ظل التكتل الدفاعي المنظم للاعبي غزل المحلة.

وسدد حسين الشحات (5) وتصدى لها عمرو شعبان وخرجت الى ركنية ثم سدد اللعب ذاته (15) وابعدها شعبان وشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 35 ومن ركلة حرة غير مباشرة مررها هشام عادل وسددها اشرف السيد تمر من الحائط البشري على يمين محمد الشناوي لتعلن عن هدف التقدم لأصحاب الارض.

حاول لاعبو الاهلي العودة في النتيجة الا ان هجماتهم افتقدت الفاعلية والخطورة على المرمى، فيما شكلت الهجمات المرتدة للاعبي المحلة خطورة على مرمى الشناوي.

ومن إحداها انقذ افشه مرماه من هدف محقق في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، بعدما اخرج الكرة من على خط المرمى.

وشهدت صفوف الاهلي أمام غزل المحلة 10 غيابات، وهم بدر بانون، علي معلول، جونيور أجاي، أيمن أشرف، محمد محمود، محمود كهربا، وسعد سمير بسبب الإصابة، بالإضافة إلى كريم نيدفيد، حمدي فتحي، محمود متولي لعدم الجاهزية.

على الجهة المقابلة، لم يعرف غزل المحلة طعم الخسارة في آخر 6 مباريات خاضها بمسابقة الدوري المصري، حيث تعادل في 4 مناسبات، وانتصر في مباراتين.

وبشكلٍ عام خاض غزل المحلة قبل لقاء اليوم 18 مباراة في الدوري المصري، فاز في 5 مباريات، وتعادل 9 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 16 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة.

شاهد فيديو هدف المحلة في الاهلي