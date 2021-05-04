فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الشارقة وحتا فى الدوري الاماراتي

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وحتا فى الدوري الاماراتي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 3 مايو 2021، لحساب الجولة 24 من المسابقة.

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في آخر ثلاث جولات، بعدما حقق الفوز على حتا 3-صفر، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعبه.

ورفع الشارقة رصيده إلى 45 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، فيما أصبح حتا في وضع صعب، بتوقف رصيده عند 9 نقاط بالمركز الأخير.

غابت الأهداف عن أحداث الشوط الأول رغم المحاولات المتكررة من الفريقين، قبل أن يكسر سالم صالح صمت الشباك بالهدف الأول للشارقة في الدقيقة 60.

ثم أضاف خالد باوزير الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 65، قبل أن يُضيف البديل أنطونيو جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 82.