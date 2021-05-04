نتيجة مباراة اشبيلية وأثلتيك بلباو فى الدوري الاسباني «عملاق الباسك يُبعد الأندلس عن اللقب»

تعرف على نتيجة مباراة اشبيلية واثلتيك بلباو فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاثنين 3 مايو 2021، فى ختام الجولة 34.

اقتنص فريق أثلتيك بلباو فوزاً مثيراً فى الوقت القاتل من ملعب مضيفه اشبيلية بنتيجة 1-صفر، والتي جمعتهم مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ليُبعد عملاق الباسك إقليم الأندلس عن لقب الليجا.

وظلت شباك الفريقين عصية على اللاعبين إلى غاية الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، والتي شهدت تسجيل المهاجم إينياكي ويليامز الانتصار الوحيد لبلباو، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بالكرة داخل الشباك.

وبعد أن خرج ثلاثي المقدمة بانتصار في هذه المرحلة، كان إشبيلية مطالبًا بالفوز للبقاء في المنافسة المحتدمة على اللقب هذا الموسم، إلا أن البديل وليامس إنياكي وضع حدًا لسلسلة من خمسة انتصارات متتالية وثماني مباريات من دون هزيمة لفريق المدرب خولين لوبيتيغي في الليجا.

وتجمد رصيد الفريق الاندلسي عند 70 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق اربع نقاط عن كل من برشلونة الثالث وريال مدريد الثاني وست عن أتلتيكو المتصدر.

وتشهد المرحلة المقبلة في نهاية الاسبوع مواجهتين ناريتين بين رباعي المقدمة حيث يحل إشبيلية على النادي الملكي فيما يستضيف النادي الكاتالوني القطب الآخر من العاصمة مدريد.

وفرض إشبيلية هيمنته على المباراة من دون أن يترجم فرصه حيث هدد بكرة وصلت من خيسوس نافاس على الرواق الايمن نحو الجهة الاخرى داخل المنطقة تابعها الكرواتي ايفان راكيتيتش رائعة “على الطائر” بيسراه مرت قريبة من القائم الايسر (20).

وأتيحت فرصة أخرى للفريق الاندلسي عبر رأسية قوية من المغربي يوسف النصيري إثر عرضية من الارجنتيني ماركوس أكونيا، تصدى لها الحارس أوناي سيمون (24).

واصل بطل يوروبا ليغ 2020 هيمنته في الشوط الثاني ووصلت عرضية من نافاس الى الارجنتيني لوكاس أوكامبوس داخل المنطقة تابعها مقصية جميلة بجانب القائم (62)، قبل أن تعلو تسديدة قوية من راكيتيتش من خارج المنطقة العارضة بقليل (65).

وواصل سيمون تألقه في المباراة وتصدى لتسديدة قوية من أكونيا من خارج المنطقة (76).

وعاقب بلباو إشبيلية على الفرص المهدرة واندفاعه الى الامام في الدقائق الاخيرة في محاولة لخطف الفوز وشن مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى وليامس من البديل الآخر أويهان سانسيت تابعها في الشباك (90).