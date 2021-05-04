بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وبني ياس في الدوري الاماراتي «يلا شوت»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وبني ياس في الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 3-5-2021، ضمن الجولة 24.

يلتقي شباب الاهلي دبي مع بني ياس على ملعب الأخير، في مباراة هامة للغاية وحاسمة في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي.

ولم يعرف صاحب الأرض بني ياس، الخسار في آخر 9 مباريات في الدوري الاماراتي، فمنذ خسارته أمام الوصل في الجولة 14، حقق بعدها 7 انتصارات، وتعادل مرتين.

ويحتل بني ياس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الجزيرة، الذي سيواجه عجمان في نفس التوقيت.

في المقابل، فشل شباب الاهلي دبي تجاوز دور المجموعات من دور ابطال اسيا، ليودع البطولة الاسبوع الماضي رغم فوزه على الهلال السعودي.

وعلى المستوى المحلي لم يعرف نادي شباب الاهلي دبي الخسارة في آخر 20 مباراة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 11 مباراة في الدوري الاماراتي.

ويتواجد شباب الاهلي دبي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، وفي رصيده 43 نقطة، ويفصله 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني وخصمه اليوم بني ياس، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر “الجزيرة”.

وتنقل مباراة شباب الاهلي دبي وبني ياس على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “علي سعيد الكعبي”، كما تذاع على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبدالله السعدي”.

وتقام المباراة على ملعب بني ياس، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.