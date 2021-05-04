الامارات | سوسن وشذى تظفران بذهبية بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن وشذى تظفران بذهبية بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات بطولة البادل تنس الرمضانية الأولى للسيدات التي نظمها مجلس دبي الرياضي ونادي زعبيل للسيدات، بالتعاون مع ملاعب بادل بوينت، وامتدت منافساتها لمدة يومين لتشمل 16 لاعبة، في أول ملعب بادل تنس للسيدات في الإمارات بنادي زعبيل للسيدات.

وفازت كل من سوسن سعد وشذى أحمد بالميدالية الذهبية، فيما توجت سارة بن كاظم وعوشة محمد بالميدالية الفضية، فيما كانت الميداليات البرونزية لكل من اللاعبات لييا إفانز وهيا عصماني وشيمة المهيري وميرة الفلاسي.

وتم تكريم الفائزات بحضور كل من إدارة نادي زعبيل للسيدات ومجلس دبي الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news