الامارات | «دبي الرياضي» ينظم 13 بطولة سنوياً لرياضات الجليد

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» ينظم 13 بطولة سنوياً لرياضات الجليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مجلس دبي الرياضي أن أجندته السنوية لبرامج وفعاليات الرياضات الثلجية تتضمن 13 حدثاً تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية، من أبرزها بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، وبطولة الإمارات للسكي والتزلج الحر، وبطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، وكأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، وسباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج. وقال بيان صحافي: «تتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تقام لأول مرة بالمنطقة، وهي: اليوغا على الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج التي تنظمها دبي لأول مرة في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج».

وتحتضن دبي ست أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج تضم أكثر من 700 مشارك يتدربون على التزلج على الثلج، كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات المجتمعية التي تقام على الثلج.

من جانبه، استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بحضور مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، المدرب العالمي لرياضة التزلج، النمساوي مارتن دوليزال، في مقر المجلس بحي دبي للتصميم، كما حضر اللقاء مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، علي البلوشي، ونائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم، محمد العتري، ومدير أكاديمية متزلجي الإمارات، إبراهيم خادم. وأشاد المدرب العالمي مارتن دوليزال بالمنشآت المتطورة في دبي المخصصة للرياضات الشتوية، وأثنى على البطولات المتعددة التي تقام في دبي على الثلج.

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