الامارات | ختام الفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج نائب القائد العام لشرطة الشارقة، العميد عبدالله بن عامر، الفائزين في مسابقات كرة القدم والطائرة واللياقة والتحدي، في ختام النسخة الـ28 للفعالية الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة، التي نظمها قسم الأنشطة الرياضية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، واستمرت لمدة أسبوعين، وشاركت فيها 12 إدارة من مختلف إدارات الشرطة، و350 لاعباً من منتسبي القيادة.

وحقق فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية المركز الأول في كرة القدم، وجاء في المركز الثاني فريق إدارة العمليات، وحل فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية ثالثاً. وفي مسابقة الكرة الطائرة جاء فريق إدارة شرطة المنطقة الوسطى في المركز الأول، وإدارة المهام الخاصة ثانياً، والإدارة العامة للعمليات الشرطية ثالثاً. وفي مسابقة اللياقة والتحدي، حصدت أكاديمية العلوم الشرطية المركزين الأول والثاني، وحلت الإدارة العامة للحرس الأميري بالمركز الثالث، وحصل اللاعب حسن اليحيائي من أكاديمية العلوم الشرطية على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفاً، والملازم أول حمد الزري من إدارة العمليات كأفضل إداري.

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