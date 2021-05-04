الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متحدّث

تدرس شركة كرة قدم اختيار متحدث رسمي للنادي من بين ثلاثة مرشحين لشغل هذا المنصب، بعدما توصل النادي إلى قناعة بأهمية وجود متحدث رسمي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد الأندية تواصلت مع مدرب سبق له التدريب في دوري الخليج العربي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، بعدما أبدت عدم اقتناعها بمردود الفريق تحت قيادة المدرب الحالي رغم النتائج الجيدة التي حققها.

عروض

تلقّى لاعبان من فريق القوة الجوية العراقي عروضاً من أندية تنافس على صدارة دوري الخليج العربي، بعد تألقهما في آخر مباراة خاضها فريقهما في التصفيات الآسيوية.

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