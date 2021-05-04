شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواصل التفوق على كبار الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غزل المحلة فوزاً مثيراً على ضيفه النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وواصل خالد عيد، مدرب الفريق المحلاوي، هويته المفضلة في تحقيق نتائج إيجابية أمام أصحاب المراكز الأولى في بطولة الدوري المصري هذا الموسم على ملعبه.

والبداية كانت بالفوز على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلهما عبدة يحيي وخالد الأخميمي فيما سجل للزمالك فرجاني ساسي، وذلك في إطار مباريات الجولة الحادية عشر.

كما قدم فريق غزل المحلة مباراة قوية أمام ضيفه بيراميدز، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة لمنافسات الدوري الممتاز.

وتمكن اللاعب هشام عادل من التقدم في النتيجة لأصحاب الأرض قبل يعود الضيوف بهدف التعادل عن طريق دودو الجباس وهدف التقدم بأقدام رولان، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أحرز احمد البدري هدف التعادل القاتل لكتيبة خالد عيد.