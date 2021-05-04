شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يصيب رمضان صبحى في العين خلال مباراة الزمالك وبيراميدز.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها رمضان صبحي خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح المنيري في بيان، أن رمضان صبحي تعرض لكدمة شديدة في حدقة العين، إثر اصطدامه بلاعب الزمالك أشرف بن شرقي، وخضع لفحص مبدئي صباح الأثنين مع أحد أطباء العيون، على أن يخضع لفحص دقيق لبيان مدى قوة الكدمة.وأوضح أن طبيب العيون وضع للاعب بعض الأدوية اللازمة لعلاج الكدمة التي يعاني منها، على أن يواصل العلاج خلال الساعات المقبلة، والحصول على راحة لمدة 72 ساعة.