شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس وسان جيرمان والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الإنجليزي حقق فوزاً ثميناً خلال مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية بنتيجة 2-1، وهو ما يُصعب مهمة النادي الباريس خلال لقاء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر شاشة بين سبورت1 كما يوفر موقع المصري اليوم متابعة مستمرة لأحداث اللقاء.

وقال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مواجهة باريس سان جيرمان أصعب من خوض المباراة النهائية في البطولة نظراً لما بتمتع به من قدرات فنية عالية على غرار الفرق الكبرى في العالم ويأتي في مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي.

فيما أكد الأرجنتيني بوكيتنيو، المدير الفني للنادي الفرنسي، أنه سيحاول تسجيل هدف مبكر في اللقاء من أجل تسهيل مهمته في الصعود إلى المباراة النهائية.