شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الأهلى وغزل المحلة .. وصاروخ أشرف السيد في مرمى محمد الشناوي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غزل المحلة فوزا مستحقا على الأهلي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأثنين على أرض معلب ستاد المحلة ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2020- 2021.

جاء الهدف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول عن طريق صاروخية أشرف سيد الذي سكنت شباك محمد الشناوي من خارج منطقة جزائه بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد .

وبادر غزل المحلة الأهلي عند الدقيقة 3 من الشوط الأول وحاول خطف هدف مبكر بعدما سدد عبده يحيي رأسية خطيرة تعلو قائم الشناوي بقليل.

وعند الدقيقة الخامسة أضاع حسين الشحات الهدف الأول لفريقه بعدما انفرد بحارس مرمى الفلاحين وسدد لاعب الأهلي الكرة في صدر الحارس لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وتسيد أصحاب الأرض مجريات الأمور حتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول. وعند الدقيقة 16 أضاع حسين الشحات هدف آخر بعدما انفرد بحارس مرمى الفلاحين وسدد الكرة لينجح الحارس في التصدى للكرة ويبعد الخطورة عن مرماه.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول نجح فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول عن طريق صاروخية أحمد السيد الذي سكنت شباك محمد الشناوي من خارج منطقة جزائه.

وحاول الأهلي فى الشوط الثانى من تسجيل هدف التعادل دون جدوى لينتهى اللقاء بفوز المحلة بهدف دون رد .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف ويجلس على دكة البدلاء كلا من: على لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، اكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد