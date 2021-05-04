شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني سبب خسارة الأهلي أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد خسارة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«موسيماني، هو سبب خسارة الأهلي اليوم أمام غزل المحلة، فهو لم يستطع إدارة المباراة سواء في الشوط الأول أو الثاني».

وأضاف:«المدرب الجنوب افريقي لم يستطع تطوير الأداء الهجومي للاعبي النادي الأهلي، وهذا ظهر جليًا في المباريات الأخيرة».