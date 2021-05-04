شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة جماهير غزل المحلة بعد إحراز الهدف الأول في شباك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الفرحة بين مشجعي نادي غزل المحلة المتواجدين في مدرجات استاد المحلة، بعد إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي.

وسجل أشرف سيد، لاعب غزل المحلة، هدف التقدم لفريقه في مرمى الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام في الدفاع، عمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات في الوسط، طاهر محمد، ومحمد شريف في الهجوم.

وجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، ومحمود وحيد.

وأعلن خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريق لمواجهة الأهلي والمكون من: عمرو شعبان في حراسة المرمى، وهاني عادل، أحمد عيد، محمد فتح الله، فتحي مبروك في الدفاع، وأشرف السيد، أحمد الندري، عبده يحيى، هشام بلحة، أحمد أباظة في الوسط، وإسلام فؤاد في الهجوم.