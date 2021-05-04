شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ،الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف ، والأهلي يعلن تعيين البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لـ"رجال السلة"، وآخر تطورات موقف المصابين بالأهلي قبل القمة.. وموقف معلول من مواجهة صن داونز، والأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك.
الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف
واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة..
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي.