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اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ،الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف ، والأهلي يعلن تعيين البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لـ"رجال السلة"، وآخر تطورات موقف المصابين بالأهلي قبل القمة.. وموقف معلول من مواجهة صن داونز، والأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف

واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة..

 

 

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع البرتغالي "ماريو بالما" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة رجال حتى نهاية الموسم الحالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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