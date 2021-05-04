شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 3/5/2021 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ،الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف ، والأهلي يعلن تعيين البرتغالي ماريو بالما مديرًا فنيًا لـ"رجال السلة"، وآخر تطورات موقف المصابين بالأهلي قبل القمة.. وموقف معلول من مواجهة صن داونز، والأهلي يستعيد أيمن أشرف وبدر بانون فى مباراة القمة أمام الزمالك.

واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة.. الأهلي يسقط أمام غزل المحلة بهدف نظيف