شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد خسارة الأهلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 41 نقطة بعد خسارة الأهلى أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

وحل الأهلى في المركز الثانى برصيد 37 نقطة بعدما فرط في الاقتراب من ملاحقة الزمالك على صدارة الدورى بالخسارة أمام غزل المحلة.

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى..



ترتيب الدورى المصرى

واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتفع المركز الثامن.

ويواصل الاهلي نزيف النقاط بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين .

وظهر الاهلي وكإنه "شبح" أمام المحلة وأختفى البطل الأهلاوي حامل اللقب وظهر وكإنه "شبح" لا حول له ولا قوة بشكل إستحق معه الخسارة أمام غزل المحلة.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بنشاط واضح من جانب غزل المحلة الذي لم يستغرق وقتا لـ"جس النبض"، ولعب بقوة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى محمد الشناوي كثيرا.

وتعامل الأهلي بشكل جيد مع بداية المحلة "الحماسية"، وفرض رقابة على مفاتيح لعب صاحب الأرض، الذي استحوذ على مجريات الأمور خلال أول 15 دقيقة تقريبا.

بعدها ظهر الأهلي في المباراة تدريجيًّا، وبدأ ينشط هجوميًّا عن طريق أفشة والشحات، وسدد الأخير أكثر من كرة، لكن حارس الغزل عمرو شعبان تعامل معها بشكل جيد.

مرة أخرى عاد غزل المحلة يستحوذ على وسط الملعب، ونجح في تسجيل هدف عن طريق أشرف سيد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس الاهلي محمد الشناوي في الدقيقة 35.

وحاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى؛ بسبب السلبية التى ظهرت في أداء لاعبيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الغزل بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني ، بنزول وليد سليمان ومحمود وحيد بدلاً من طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام.

حاول الاهلي إستغلال سرعات وليد سليمان وإستحوذ الأحمر على مجريات أول 15 دقيقة من الشوط الثاني لكن كالعادة اللعب العشوائي حال دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف.

وفي الوقت الذي إستحوذ فيه الأهلي على وسط الملعب شكّلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة للغزل وكاد هشام عادل يسجل هدفاً ثانياً لصاحب الأرض لكنه سدد فوق العارضة.

ثم سدد أحد لاعبي الغزل كرة سقطت من يد محمد الشناوي ، قبل أن تضييع فرصة خطرة للغزل.

ودفع موسيماني بالكونغولي والتر بواليا بدلاً من عمرو السولية ، ونال بواليا بطاقة صفراء للخشونة .

وصل الأهلي أكثر من مرة إلى مرمى الغزل لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل في ظل تألق حارس الغزل عمرو شعبان ووسط رعونة لاعبي الأهلي.

في أخر ربع ساعة خرج محمد شريف وشارك مروان محسن بدلاً منه ،ثم شارك صلاح محسن بدلاً من محمد هاني ، وحاول الاهلي التسجيل لكن دون جدوى وأنقذ أفشة هدف مُحقق للغزل بعدها ينتهي اللقاء بفوز مستحق للغزل وخسارة مستحقة للاهلي .