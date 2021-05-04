شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ والشناوي يعترضان على معروف بعد نهاية مباراة الأهلي والمحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، على محمد معروف حكم مباراة فريقهما ضد غزل المحلة بعد نهاية المباراة بفوز الفلاحين بهدف نظيف، والتي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتفع المركز الثامن.

ويواصل الاهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بنشاط واضح من جانب غزل المحلة الذي لم يستغرق وقتا لـ"جس النبض"، ولعب بقوة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى محمد الشناوي كثيرا.

وتعامل الأهلي بشكل جيد مع بداية المحلة "الحماسية"، وفرض رقابة على مفاتيح لعب صاحب الأرض، الذي استحوذ على مجريات الأمور خلال أول 15 دقيقة تقريبا.

بعدها ظهر الأهلي في المباراة تدريجيًّا، وبدأ ينشط هجوميًّا عن طريق أفشة والشحات، وسدد الأخير أكثر من كرة، لكن حارس الغزل عمرو شعبان تعامل معها بشكل جيد.

مرة أخرى عاد غزل المحلة يستحوذ على وسط الملعب، ونجح في تسجيل هدف عن طريق أشرف سيد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس الاهلي محمد الشناوي في الدقيقة 35.

وحاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى؛ بسبب السلبية التى ظهرت في أداء لاعبيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الغزل بهدف نظيف.