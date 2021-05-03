الامارات | دوري الخليج العربي.. الجزيرة يفرّط في فرصة توسيع الفارق مع بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الخليج العربي.. الجزيرة يفرّط في فرصة توسيع الفارق مع بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط الجزيرة في فرصة توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه بني ياس، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع مضيفه عجمان 3-3 في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد بن سعيد، الاثنين، ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وحافظ الجزيرة على فارق النقطة الذي تفصله مع "السماوي"، بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما رفع عجمان رصيده هو الآخر إلى 15 نقطة.

وأنهى الفريق الضيف، الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، اذ سجل للجزيرة ايمو ايزيكيل، (10) وكوفاس، (31) بينما جاء هدف عجمان عن طريق المالي، مايغا.

وتمكن عجمان من تسجيل هدفين تباعاً عن طريق مايغا (46)، والبرازيلي لويز أنطونيو (64)، قبل أن يعادل علي مبخوت للجزيرة (79).

ولم يمنح الجزيرة الفرصة لعجمان لالتقاط الأنفاس، وضغط منذ الدقيقة الاولى، حتى تمكن من تسجيل هدفه الأول من كرة انطلق بها خليفة الحمادي من جهة اليسار، ووزع كرة أرضية مرت من المدافعين وحارس المرمى ووصلت إلى ايمو ايزيكيل، لم يجد صعوبة في تحويلها إلى داخل المرمى.

وسنحت فرصة أخرى للجزيرة لتعزيز تقدمه من ضربة ثابتة على مشارف الصندوق انبرى لها علي مبخوت وسددها فوق العارضة (21).

وانقلبت المباراة رأساً على عقب، اذ نشط عجمان فجأة وسدد أبو بكر تراولي من خارج الصندوق حولها علي خصيف بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

ومن نفس الهجمة، وزع لويس كرة عرضية داخل الصندوق، ارتدت إلى مايغا الذي لعبها بضربة خلفية مزدوجة، على يسار الحارس الذي اكتفى بالنظر إليها والكرة تدخل الشباك.

وبعد فترة من الارتباك عاد الجزيرة للتقدم مجدداً عن طريق كواس الذي سدد من داخل الصندوق لترتطم الكرة في المدافع عبد الرحمن راكان وتغير اتجاهها إلى داخل المرمى.

وباحت المباراة بأسرار في الشوط الثاني، والذي دخله عجمان بصورة مختلفة وكان فيها الطرف الأفضل، حينما تمكن مايغا من إدراك التعادل من كرة مرتدة من الحارس علي خصيف لم يجد صعوبة من ايداعها داخل المرمى.

واستمر تألق البرتقالي، الذي تمكن من استغلال أفضليته ونجح في التقدم للمرة الأولى على الجزيرة من ضربة جزاء احتسبها الحكم حمد علي يوسف نفذها بنجاح لويز أنطونيو داخل المرمى.

وضغط الجزيرة بعد تأخره بحثا عن التعادل وسنحت له ضربة جزاء انبرى لها علي مبخوت وأودعها على يمين الحارس.

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