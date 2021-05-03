الامارات | 5 أسئلة.. العبيدي: المدرسة «التونسية البلجيكية» وراء صعود العروبة إلى المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة.. العبيدي: المدرسة «التونسية البلجيكية» وراء صعود العروبة إلى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مدرب العروبة، التونسي فتحي العبيدي، في تحقيق حلم راود إدارة وجمهور العروبة لثلاثين سنة، بعد أن قاد الفريق للفوز بدرع دوري الدرجة الأولى والتأهل لدوري الخليج العربي، بفضل الجهود الفنية التي بذلها والرؤى الكروية الحديثة التي طبقها على الفريق، مستفيداً من دعم مجلس إدارة النادي والجهاز الإداري وتنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية بشكل دقيق. ويفتخر المدرب العبيدي بانه يسير على الدرب نفسه الذي كان عليه مواطنه المدرب لطفي البنزرتي الذي حقق نجاحات كبيرة مع بني ياس في بداية انطلاق دوري الخليج العربي، ويتطلع لمزيد من الانجازات لتأكيد تفوق المدرسة التونسية في التدريب، إذ أكد العبيدي الذي عمل لسنوات طويلة في بلجيكا أن المدرسة الكروية «التونسية البلجيكية» وراء صعود العروبة.

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