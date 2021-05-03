شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة .. الأحمر يبتعد عن القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقب لقاء الأهلي وغزل المحلة في الدور المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 – 2021، ضمن منافسات الأسبوع 19، تغيير جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خاصة بالنسبة للأهلي وغزل المحلة.

الأهلي حقق فريق غزل المحلة فوزا مستحقا على الأهلي بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأثنين على أرض معلب ستاد المحلة ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2020- 2021، ليتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 37، والمحلة 27 نقطة.

1- الزمالك 41 نقطة – خاض 19 لقاء

2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء

3- بيراميدز 31 نقطة – خاض 19 لقاء

4- المصري البورسعيدي 29 نقطة – خاض 19 لقاء

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة – خاض 19 لقاء

6-سموحة 28 نقطة – خاض 19 لقاء

7-إنبي 27 نقطة – خاض 19 لقاء

8- غزل المحلة 24 نقطة – خاض19 لقاء

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- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة – خاض 19 لقاء

10-مصر المقاصة 26 نقطة – خاض 17 لقاء

11- الجونة 25 نقطة – خاض 19 لقاء

12- طلائع الجيش 20 نقطة – خاض 18 لقاء

13-أسوان 20 نقطة – خاض 17 لقاء

14--المقاولون العرب 19 نقطة – خاض 19 لقاء

15-الإسماعيلي 17 نقطة – خاض 19 لقاء

16- وادي دجلة 16 تقطة – خاض 19 لقاء

17- البنك الأهلي 15 نقطة – خاض 19 لقاء

18-الإنتاج الحربي 12 نقطة – خاض 19 لقاء