شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: محمد الشناوي يتحمل مسؤولية هدف غزل المحلة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والأهلي، بتقدم زعيم الفلاحين بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«لاعبو غزل المحلة، ظهروا بمستوى جيد في الشوط الأول، وهذا بسبب الروح العالية التي يلعب بها اللاعبين».

وأضاف :«محمد الشناوي، حارس الأهلي، يتحمل مسؤولية الهدف الذي سكن شباكه، حيث ان التسديدة كانت بعيدة المدى»، مضيفا :«الشناوي، بعيد عن مستواه منذ تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا».