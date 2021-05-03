شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: هذا أقل جيل في تاريخ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأداء الذي ظهروا عليه خلال الشوط الأول من مباراة غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والأهلي، بتقدم زعيم الفلاحين بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«الأهلي ليس له شكل في مباراة غزل المحلة، جميع اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني».

وأضاف :«هذا أقل جيل في تاريخ النادي الأهلي، لا يقوم بالضغط على الخصم، وليس لديه أي شراسة هجومية».