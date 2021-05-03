شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني غائب عن مباراة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والأهلي، بتقدم زعيم الفلاحين بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة غزل المحلة، حيث لا توجد أي شراسة هجومية للفريق الأحمر».

وأضاف :«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي لم يستطع إدارة المباراة بشكل جيد، تشعر انه مجاش ملعب المحلة».