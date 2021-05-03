شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وغزل المحلة- الشوط الأول .. «الفلاحين» يتقدم بصاروخ في شباك محمد الشناوي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق غزل المحلة تقدماً مستحقا على الأهلي بهدف نظيف سجل أحمد السيد عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب غزل المحلة ضضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر الدوري الممتاز.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول نجح فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول في شباك الأهلي، عن طريق صاروخية أحمد السيد الذي سكنت شباك محمد الشناوي من خارج منطقة جزائه.

بدأ الأهلي الشوط الأول ضاغطا في الناحية الهجومية عكس ما قام به أمام الجونة خلال الجولة الماضية، بحثا عن هدف مبكر يكتسب به الثقة خلال مجربات الشوطين.

وبادر غزل المحلة الأهلي عند الدقيقة 3 من الشوط الأول وحاول خطف هدف مبكر بعدما سدد عبده يحيي رأسية خطيرة تعلو قائم الشناوي بقليل.

وعند الدقيقة الخامسة أضاع حسين الشحات الهدف الأول لفريقه بعدما انفرد بحارس مرمى الفلاحين وسدد لاعب الأهلي الكرة في صدر الحارس لتخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

وتسيد أصحاب الأرض مجريات الأمور حتى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول. وعند الدقيقة 16 أضاع حسين الشحات هدف آخر بعدما انفرد بحارس مرمى الفلاحين وسدد الكرة لينجح الحارس في التصدى للكرة ويبعد الخطورة عن مرماه.

وعند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول نجح فريق غزل المحلة من تسجيل الهدف الأول عن طريق صاروخية أحمد السيد الذي سكنت شباك محمد الشناوي من خارج منطقة جزائه.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق، استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء التشكيل كالتالي :حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف ويجلس على دكة البدلاء كلا من: على لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، اكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد