شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: أوباما لا غنى عنه .. وفرجاني أنهى اتفاقه مع ناديه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن يوسف أوباما، صانع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يمكن الاستغناء عنه في الملعب.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج "ستاد المصري اليوم" الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :"الزمالك لا يمكن أن يستغنى عن يوسف أوباما، داخل الملعب، فهو يقوم الربط بين لاعبي خط الوسط المدافع والمهاجمين".

وأضاف :"يوسف أوباما، يمر بمرحلة إنعدام وزن، ولكن لا يمكن الاستغناء عنه في الملعب".



وأشار :"التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة، ولازم يقعد الفترة المقبلة".



وتابع :"اللاعب التونسي أنهى اتفاقه مع ناديه الجديد، لذلك لا يلعب بجدية مع نادي الزمالك، حتى لا يتعرض للإصابة".