شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يؤدون صلاة العشاء على أرض الملعب قبل مباراتهم مع الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة قبل قليل صلاة العشاء على أرض ملعب غزل المحلة قبيل انطلاق مباراتهم مع النادي الأهلي في الدوري العام المصري.



من حهة أخرى أعلنت مديرية أمن الغربية حالة الاستنفار الأمني والتأهب القصوى والدفع بطواقم أمنية من قوات الأمن المركزي المدعومة بمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي غزل المحلة والأهلي ضمن مباريات الدوري العام لكرة القدم.

يذكر أن تلك المباراة هي الأولى للفريقين منذ نحو ١٠ سنوات على الأكثر عقب أحداث المباراة التي انطلقت أحداثها في عام ٢٠١١ م في منتصف الشوط الثاني.

وجاء على خلفية تلك الأحداث المؤسفة خروج لاعبي الأهلي في سيارات قوات الأمن المركزي بدلا من الأتوبيس المهشم إثر التراشق بالألفاظ والطوب والحجارة بين جمهوري الناديين، وتمت السيطرة على الموقف أمنيا وضبط مروجي أحداث الشغب