شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: غزل المحلة أكثر فريق يلعب بروح في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد حمادة أنور، ضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بالمستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويواجه الأهلي فريق غزل المحلة، مساء الإثنين، على ستاد غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» :«غزل المحلة يُقدم مستوى مميز منذ بداية مسابقة الدوري الممتاز»، مضيفًا :«قبل إنطلاق المسابقة الجميع راهن على هبوط المحلة للقسم الثاني، بسبب عدم ضم صفقات سوبر، ولكن اللاعبين نجحوا في كسب إحترام الجميع بعد الأداء الذي قدموه في المباريات الماضية».



وأضاف :«غزل المحلة أكثر فريق يلعب بروح كبيرة في بطولة الدوري، وهذا هو السبب الأساسي في تحقيقه نتائج إيجابية وفوزه على الزمالك وتعادله مع بيراميدز»