شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: مانشستر سيواجه أصعب مهمة أمام سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الإسباني جوسيب جوارديولا، «إن لاعبيه يواجهون أصعب مهمة في مسيرتهم الأوروبية خلال المواجهة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا».

ويلتقي الفريقان اليوم إيابا بعدما حقق مانشستر سيتي الفوز 2 - 1 على سان جيرمان في مباراة الذهاب بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

ومنحت نتيجة مباراة الذهاب أفضلية لفريق مانشستر سيتي الذي يحلم ببلوغ المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لجوارديولا أن توج باللقب مرتين سابقتين مع فريقه السابق برشلونة قبل عقد من الزمان، ولكنه لم يبلغ النهائي منذ ذلك الحين سواء مع بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر سيتي.

ولكن جوارديولا يدرك جيدا مدى صعوبة المربع الذهبي للبطولة، حيث سبق له أن خرج من هذا الدور مع برشلونة في 2010 و2012 على يد انتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

كما سقط جوارديولا مع بايرن في المرحلة نفسها أمام 3 فرق إسبانية، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على الترتيب، خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق البافاري.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لفريقه أمس قبل مباراة اليوم، «من واقع خبرتي، فإن الدور قبل النهائي دائما صعب».

وأكد جوارديولا أن جميع اللاعبين الكبار في فريقه جاهزون للمباراة باستثناء المدافع الاحتياطي إريك جارسيا لمرضه.

وأضاف جوارديولا «في تجربتي دائما، فإن مباراة الإياب بالدور قبل النهائي هي الأكثر صعوبة. المباراة النهائية مختلفة تماما، ولا يعني ذلك أنها أسهل، ولكنها مختلفة تماما».

وأشار جوارديولا «أود أن أشعر بأننا تعلمنا من هزائمنا، ولكنني لا أعلم كيف سنرد على هذا، الأمر يكون غامضا دائما. بلوغ المربع الذهبي في الموسم الحالي كان شيئا جيدا بعد خيبة الأمل التي تعرضنا لها سابقا، خاصة في الموسمين الماضيين، حيث خرجنا فيهما من دور الثمانية أمام توتنهام وليون».

وأردف «أود أن أقول إننا تعلمنا من ذلك ولكن ربما نقدم مباراة سيئة اليوم، في الوقت نفسه، ما أعتقده الآن هو أننا سنخوض مباراة رائعة ونصل للنهائي، هذا هو شعوري، ولكن إذا كان الآخرون أفضل فنحن نهنئ الخصم. لا نريد أن نفوت هذه الفرصة بأن لا نكون أنفسنا. لدي شعور بأننا سنقدم أداء جيدا».