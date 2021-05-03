شكرا لقرائتكم خبر نهائي الكأس يغير موعد مباراتي دورتموند ولايبزج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس تعديل موعد مباراتي بوروسيا دورتموند ولايبزج في الجولة قبل الأخيرة من البوندسليجا، نظرا لارتباط الفريقين بالمواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس ألمانيا.

وكان مقررا أن تقام مباراتا دورتموند مع مضيفه ماينز ولايبزج مع ضيفه فولفسبورج السبت 15 مايو الحالي لكن جرى تأجيلهما لليوم التالي (الأحد 16 مايو).

ويقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا في برلين 13 مايو وتستهدف رابطة الدوري الألماني من هذه التعديلات منح الفريقين فترة كافية لاستعادة النشاط بعد هذه المباراة.