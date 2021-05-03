نهائي الكأس يغير موعد مباراتي دورتموند ولايبزج

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وكان مقررا أن تقام مباراتا دورتموند مع مضيفه ماينز ولايبزج مع ضيفه فولفسبورج السبت 15 مايو الحالي لكن جرى تأجيلهما لليوم التالي (الأحد 16 مايو).
ويقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا في برلين 13 مايو وتستهدف رابطة الدوري الألماني من هذه التعديلات منح الفريقين فترة كافية لاستعادة النشاط بعد هذه المباراة.
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